Nel ASA: Aufholjagd geht weiter!

Nach den Querelen um Nikola Motors, die auch die Aktien von Nel ASA auf Talfahrt schickten, konnte sich der norwegische Wasserstoffspezialist in den vergangenen Tagen wieder spürbar erholen. Zwar notiert die Aktie immer deutlich unter dem Niveau von Ende von Anfang September, doch es könnte jetzt schnell weiter nach oben gehen.

Anleger-Tipp: Ist die jüngste Rallye die Wiederaufnahme der langfristigen Aufwärtstrends? Oder nur ein Strohfeuer? Lesen Sie alles über Nel ASA und die Aktie in unserem großen Sonderreport, den Sie hier herunterladen können.

Vor Monatsfrist waren die Nel ASA-Aktien auf ein neues Allzeithoch bei 2,19 Euro geklettert, ehe die Probleme um Nikola Motors-Chef Trevor Milton die Aktie in den Keller schickten. Im Tief ging es bis auf 1,34 Euro. Von dort konnte sich Nel ASA zuletzt aber wieder spürbar erholen und kämpft derzeit schon wieder mit dem Widerstand bei 1,60.

Wasserstoff gilt nach wie vor als eine der größten Chancen im Kampf gegen den Klimawandel und bei unseren Energieproblemen. In den USA soll daher das Wasserstofftankstellennetz massiv ausgebaut werden, wovon vor allem Nel ASA mittel- und vor allem langfristig profitieren sollte. Schließlich sind die Norweger Marktführer im Herstellen von Elektrolyseuren.

Wasserstoff gilt nach wie vor als eine der größten Chancen im Kampf gegen den Klimawandel und bei unseren Energieproblemen. In den USA soll daher das Wasserstofftankstellennetz massiv ausgebaut werden, wovon vor allem Nel ASA mittel- und vor allem langfristig profitieren sollte. Schließlich sind die Norweger Marktführer im Herstellen von Elektrolyseuren.