Nel ASA: Am Montag neue Rekordkurse!?

Nel ASA-Aktionäre haben derzeit allen Grund zur Freude. Schließlich befindet sich die Aktie seit Wochen im Steilflug. Dabei durchbricht der Kurs einen Widerstand nach dem anderen. Der bisherige Höhepunkt waren die Kursgewinne der vergangenen Woche, in der die Aktie fast 20 Prozent zulegen konnte. Für Montag ist nun das ultimative Kaufsignal greifbar!

Nel ASA hatte sich in den vergangenen Jahren verstärkt auf den Bereich Forschung und Entwicklung fokussiert. Gleichzeitig wurden Produktionsstätten aufgebaut, um die zukünftige Nachfrage bedienen zu können. Alles zu Lasten des IST-Umsatzes. Mittlerweile fruchten diese Maßnahmen, denn in schöner Regelmäßigkeit kann Nel ASA neue Aufträge vermelden. Zuletzt ein Gemeinschaftsprojekt mit dem spanischen Versorger Iberdrola.

Der Aktienkurs honoriert diese Entwicklung in beeindruckender Art und Weise. So kletterte Nel ASA von 1,48 Euro Ende Oktober auf mittlerweile 2,14 Euro. Allein im November verzeichnete die Aktie ein Plus von 31 Prozent! Jetzt reichen weitere 3% Kursgewinn, um die bisherigen Allzeithochs zu überbieten.

