Nel ASA-Aktie: Ein zweischneidiges Schwert!

Die Zugewinne bei der Nel ASA-Aktie in der laufenden Woche sind sehr angenehme anzusehen. Bereits am Montag ging es im Zuge einer allgemeinen Erholung im Wasserstoffbereich ansehnlich in die Höhe. Gestern legten die Bullen noch einmal mit 3,17 Prozent nach und beförderten den Kurs wieder bis auf 1,25 Euro in die Höhe.

Aus charttechnischer Sicht ist das ein echter Erfolg, da die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung