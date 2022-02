Nel ASA-Aktie: Die ständige Bedrohung!

In dieser Woche schlug die Nel ASA-Aktie sich noch vergleichsweise wacker. Gerade mit Blick auf Zinsängste, die Krise in der Ukraine und die Tatsache, dass Wasserstoff an den Börsen kaum noch jemand hinter dem Ofen hervorlockt. All das führte bisher noch nicht zum großen Kurscrash.

Einen solchen erlebte das Papier allerdings im vergangenen Jahr bereits auf Raten. Innerhalb von zwölf Monaten mussten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung