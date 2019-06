Nel ASA-Aktie: Das sollten Sie als Anleger unbedingt beachten!

Durch die Explosion einer Wasserstofftankstelle in Norwegen ist die Aktie des Wasserstoffspezialisten Nel ASA in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten. Die Bullenparty wurde jäh gestoppt. Zuvor wurde ein Hoch bei 1,00 Euro markiert, doch der Vorfall ließ den Kurs wieder bis auf 0,50 zurückkommen. Am 13. Juni wurden im Tagesverlauf sogar Tiefstkurse von 0,44 Euro aufgerufen. Inzwischen haben erste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung