Nel ASA-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Ein Investment bei Nel ASA ist momentan wahrlich kein Vergnügen. Zumindest, wenn man als Anleger an steigenden Kursen interessiert ist. Das Papier befindet sich seit Ende Januar in einem Abwärtstrend und hat in dieser Zeit sehr viel Kapital vernichtet. Die Abschläge gegenüber den einstigen Hochpunkten von rund 35 norwegischen Kronen (NOK) belaufen sich inzwischen auf mehr als 57 Prozent. Nach Anteilsverkäufen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung