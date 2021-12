Nel ASA-Aktie: Ein schwacher Trost!

Mitte der vergangenen Woche sah es zwischenzeitlich wieder gut aus für die Aktie von Nel ASA: Ausgehend von 1,57 Euro am vorvergangenen Montag hatten sich die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten innerhalb von zwei Handelstagen bis auf 1,77 Euro verbessert, ein sattes Plus von 13 Prozent. Doch von der Euphorie ist nichts mehr übrig, im Gegenteil: Am Dienstag im Vormittagshandel notiert die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung