Nel ASA-Aktie: Das reicht nicht!

Die Aktie von Nel ASA musste in dieser Woche starke Verluste hinnehmen. Seit dem Läuten der Glocke hat das Papier im Laufe der Woche 12,66 Prozent verloren. In der vergangenen Woche gerieten vor allem Aktien aus dem Wasserstoffsektor kräftig in Bedrängnis. Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie von Nel ASA seit mehreren Wochen in einem Abwärtstrend. Dabei gab es… Hier weiterlesen