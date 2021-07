Nel ASA-Aktie: Ein rätselhafter Fehlstart!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Das war ein echter Fehlstart in die neue Börsenwoche für Nel ASA: Am Vormittag noch mit einem leichten Aufschlag bis auf 2,05 Euro in den Handel in Frankfurt gestartet, rutschten die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten in der Folge deutlich zurück. Bei nur noch 1,90 Euro wurde die Nel-Aktie nach dem Mittag zeitweilig gehandelt, das waren fünf Prozent weniger als am Freitag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



