Nel ASA-Aktie: Der nächste Millionendeal!

Die Aktie von Nel ASA hatte zuletzt deutlich Schwäche gezeigt. Von einer Bewertung von noch 1,74 Euro am 20. April, waren die Papiere des norwegischen Wasserstoffspezialisten zum Start in den Mai bis auf 1,28 Euro zurückgefallen. Doch die Nel-Aktie hat sich seitdem wieder erholt, 1,41 Euro standen am Mittwoch zum Handelsschluss in Frankfurt wieder auf dem Kurszettel. Dass Nel ASA… Hier weiterlesen