Nel ASA-Aktie: Das kommt überraschend!

Nel ASA ist mit einem Aufschlag von 1,3 Prozent auf 1,82 in den Handel am Montag in Frankfurt gestartet. Keine große Sache, könnte man meinen. Damit allerdings bestätigte der Wasserstoff-Spezialist aus Norwegen seine grundsätzlich positive Entwicklung vom Ende der vergangenen Woche, wenngleich es in der Folge am Montag zu einer ersten Korrektur kam. Am vergangenen Dienstag nämlich war die Nel-Aktie kurzzeitig ...