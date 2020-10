Nel ASA Aktie: Das kommt jetzt wirklich überraschend!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Stark anfangen und danach noch stärker nachlassen – das scheint das Motto der Aktie von Nel ASA in dieser Woche zu sein. Nachdem die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten von einem Freitagsschlusskurs von 1,82 Euro am Montag auf bis zu 1,97 Euro angezogen hatte, gehr es nun nur noch in eine Richtung: nach unten. Am Donnerstag im frühen Handel rutschte die Nel-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung