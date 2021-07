Nel ASA-Aktie: Das kommt jetzt überraschend!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Euphorie um Nel ASA war am Mittwoch noch groß: Auf bis zu 2,13 Euro waren die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten nach oben geschossen, mehr als 20 Prozent betrug das Wochenplus zu diesem Zeitpunkt. Doch mittlerweile ist wieder relative Ernüchterung eingekehrt, rutschte die Nel-Aktie am Donnerstag in Stuttgart sogar wieder unter die 2-Euro-Marke. Das kommt jetzt einigermaßen überraschend, hatten doch gleich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



