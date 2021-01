Nel-ASA-Aktie: Das könnte gefährlich werden!

Anleger von Nel hatten in jüngster Vergangenheit nur wenig Grund, sich zu beschweren. Mit dem Aktienkurs, ging es immer weiter bergauf und das zuletzt in einem atemberaubenden Tempo. In der vergangenen Woche erreichte die Nel-ASA-Aktie bei 3,40 Euro zwischenzeitlich ein neues Allzeit-Hoch.

Trotz einiger leichter Korrekturen schloss der Titel den Freitag mit Zugewinnen von 5,45 Prozent ab und startet mit 3,31 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung