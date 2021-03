Nel ASA-Aktie: Das ist wohl nicht der einzige Grund!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA war am Mittwoch einmal mehr gehörig unter die Räder gekommen: Vom Höchststand am Dienstag bei noch 2,29 Euro blieben zeitweilig nur noch 2,10 Euro übrig – ein Minus von fast zehn Prozent. Mittlerweile hat sich die Nel-Aktie wieder gefangen, ging am Donnerstag bei 2,20 Euro aus dem Handel. Dass die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten durch die ...



