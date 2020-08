Nel ASA Aktie: Das ist wirklich ohne Beispiel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA hatte nach ihrem jüngsten Aufstieg an diesem Dienstag eine kleine Verschnaufpause eingelegt: Innerhalb von fünf Handelstagen waren die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten zuvor von 1,85 auf 2,01 Euro vorgeprescht, am Tag vor Bekanntgabe der Quartalszahlen aber war die Nel-Aktie wieder auf 1,89 Euro zurückgefallen. Zu Unrecht wohl, wie sich jetzt zeigt: Am Mittwoch reagierten die Märkte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung