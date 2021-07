Nel ASA-Aktie: Das ist längst Geschichte!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

2,13 Euro – so lautete das Tageshoch bei der Aktie von Nel ASA am letzten Handelstag im Juni. Das ist längst Geschichte: Nach einem weiteren Abschlag von 1,5 Prozent zum Handelsschluss am Dienstag, standen bei den Papieren des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten nur noch 1,82 Euro auf dem Kurszettel. Die Nel-Aktie hat im Juli somit fast 15 Prozent an Wert eingebüßt. Wer vor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!