Nel ASA Aktie: Das ist bemerkenswert!

Der Wochenstart für Nel ASA an der Börse ist geglückt: Auf bis zu 1,19 Euro stiegen die Aktien des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten gleich zu Handelsbeginn in Frankfurt. Dies entsprach einem Plus von mehr als fünf Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag. Das ist allein deshalb bemerkenswert, da sich die Nel-Aktie bereits vor dem Wochenende von 1,08 auf 1,13 Euro verbessert hatte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung