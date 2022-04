Nel ASA-Aktie: Das ist beachtlich!

Im Angesicht des Krieges hat die EU jetzt reagiert. Sie hat Sanktionen erlassen hat und beschlossen, dass sie so schnell wie möglich die Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen beenden muss. Es soll die Hälfte der Energie schon in ein paar Jahren aus erneuerbaren Energien stammen, um in den 2040er-Jahren die Netto-null-Emissionsziele zu erreichen.

