Nel ASA-Aktie: Das ist die Gelegenheit!

Die Nel ASA-Aktie bastelte in der laufenden Woche immer weiter an der eigenen Erholung, nachdem die Woche zuvor noch herbe Verluste in Kauf genommen werden mussten. Mit einem Plus von 4,6 Prozent am Donnerstag erreicht der Titel wieder 1,38 Euro und damit ein charttechnisch sehr interessantes Niveau.

Dieselbe Marke wurde auch schon vor zehn Tagen erreicht, bevor es dann zur Korrektur bis ...



