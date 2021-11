Nel ASA-Aktie: Das hätte nicht passieren dürfen!

Die Nel ASA-Aktie setzt ihren Höhenflug fort. In dieser Woche schob sich der Kurs über das in der Vorwoche markierte Verlaufshoch von 20,05 norwegischen Kronen (NOK) und erreichte am Mittwoch Spitzenkurse von 20,20 NOK. Dabei erzielte die Aktie erstmals seit Anfang Juli auch wieder einen Schlusskurs oberhalb der 20-NOK-Marke. Der Donnerstag ließ den Kurs aber wieder etwas nach unten abdriften, sodass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung