Nel ASA-Aktie: Die große Frage!

Der Höhenflug der Aktien aus dem Wasserstoff-Segment ist offenbar vorbei. In den ersten Handelsstunden der Woche musste etwa Nel ASA weitere vier Prozent abgeben. 1,33 Euro stehen beim norwegischen Hersteller von Elektrolyseuren zur Wasserstoffgewinnung am Montagvormittag noch zu Buche, 1,70 Euro waren es am vergangenen Dienstag. Wie ist der Einbruch bei der Nel-Aktie um mehr als 20 Prozent innerhalb von nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



