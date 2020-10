Nel ASA Aktie: ging gerade nochmal gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aufwärtsbewegung, welche seitdem 24. September nun andauert bekam in den vergangenen Tagen einen leichten Knick. So verlor die Aktie vergangene Woche zwischenzeitlich fast 10 Prozent. Darüber hinaus rutschte die Aktie unter die 38-Tage-Linie (GD38). Doch glücklicherweise konnte sich die Nel ASA Aktie am letzten Handelstag nochmals fangen. Währenddessen bewies sich der Unterstützungsbereich bei rund 1,70 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung