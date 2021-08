Nel ASA-Aktie: Das gilt nach wie vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA kommt nicht mehr richtig in Fahrt: Nach einer durchwachsenen letzten Woche, haben die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Montag erneut einen Fehlstart an der Frankfurter Börse hingelegt. Direkt nach Handelsstart rutschte die Nel-Aktie wieder unter die Marke von 1,40 Euro. Damit steht aus dem vergangenen Monat wieder ein Minus von rund 15 Prozent auf dem Kurszettel. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung