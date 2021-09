Nel ASA-Aktie: Das gab’s so noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Zum Start in die neue Börsenwoche sah es kurzzeitig danach aus, als ob die Aktie von Nel ASA den Aufwärtstrend der Vortage würde fortsetzen können. Nach einem Schlusskurs vom Freitag in Frankfurt bei 1,44 Euro, legten die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten in den ersten Handelsminuten bis auf 1,49 Euro zu. Danach aber geriet die Nel-Aktie unter Druck, ging bei nur noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung