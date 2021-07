Nel ASA-Aktie: Die erste ihrer Art!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nein, das war zweifellos kein guter Start in die neue Börsenwoche für Nel ASA: Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten gab am Vormittag am Handelsplatz Frankfurt fast vier Prozent ab, notierte zwischenzeitlich bei noch 1,64 Euro. Das war allerdings noch immer deutlich über dem Kurs der Nel-Aktie vom vergangenen Montag, als diese bis auf 1,54 Euro zurückgefallen war. Von Euphorie kann dennoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung