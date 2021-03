Nel ASA-Aktie: Ein echter Paukenschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Finanztrends Video zu Nel ASA



mehr >

Die Aktie von Nel ASA, seit Tagen in einer massiven Abwärtsbewegung gefangen, setzt vor dem Wochenende einen echten Paukenschlag: Ohne neue Nachricht aus dem Unternehmen legen die Anteilsscheine des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten in Frankfurt am Vormittag auf bis zu 2,32 Euro zu. Gegenüber dem Vortagesschlusskurs war das ein zwischenzeitliches Plus bei der Nel-Aktie von gut acht Prozent. Besonders beeindruckend ist die Performance, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!