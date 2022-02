Nel ASA-Aktie: Das dürfte heftig werden!

Die Nel ASA-Aktie tat sich in jüngster Zeit schwer damit, im laufenden Abwärtstrend noch irgendwie Halt zu finden. Am Mittwoch versuchen die Bullen sich noch daran, das Papier irgendwie oberhalb von 1,20 Euro zu halten. Hoffnungen auf Erfolg wurden im späten Handel aber begraben, als es in der Ukraine-Krise zu den nächsten Eskalationen kam.

