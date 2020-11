Nel-ASA-Aktie: Das drückt auf die Stimmung!

Auch wenn die Nel-ASA-Aktie es in diesem Jahr nicht immer einfach hatte, so hinterlässt das Papier im langfristigen Chart zweifellos einen guten Eindruck. Seit Jahresbeginn konnten die Kurse sich ungefähr verdoppeln, was im Krisenjahr 2020 ein beeindruckendes Ergebnis ist. Seit September ist das Papier vermehrt unter Druck geraten und arbeitete seit Anfang des Monats an einer zarten Erholung. Eben diese Bewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung