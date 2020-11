Nel ASA Aktie: Ein beachtlicher Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

In den vergangenen Monaten mussten Nel ASA Aktionäre viel Nervenstärke beweisen. So befand sich die Aktie seit einigen Monaten in einem Seitwärtstrend. Die untere Grenze verlief dabei bei der Zone um 1,40-1,50 EUR. Die obere Trendlinie hingegen markierte der Bereich um 2,20 EUR.

Knapp darunter lag mit 2,19 EUR (Frankfurt Börse) auch das bisherige Allzeithoch der Aktie.



