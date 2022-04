Nel ASA-Aktie: Zwei Asse stechen nicht!

Die Aktie von Nel ASA ist auch am Freitag nicht aus ihrer Seitwärtsbewegung herausgekommen. Am Nachmittag notierten Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Handelsplatz Frankfurt bei 1,56 Euro – und damit nur einen Cent über dem Vortagesschlusskurs. Weit weg ist die Bewertung von 1,82 Euro vom Mittwoch der vergangenen Woche. Das kommt überraschend: Gleich zwei Asse, die Nel vor dem Wochenende aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



