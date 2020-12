Nel ASA Aktie: Die Ziele längst übertroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA scheint sich in diesen Tagen ein Wettrennen zu liefern mit den Papieren des Brennstoffzellen-Produzenten Plug Power: Beide ringen um den jüngsten Höchststand von Ende November. Doch genau wie bei Plug Power, verlässt die Anleger bei der Nel-Aktie am Ende offenbar ebenfalls der Mut. 2,39 Euro standen an diesem Mittwoch nach dem Mittag bei der Aktie ...



