Nel ASA-Aktie: Worauf es jetzt ankommt!

Rekordumsatz einerseits, weitere Verluste andererseits: So könnte man die aktuellen Geschäftszahlen des Nel ASA-Konzerns wohl zusammenfassen. In Zahlen liest sich das dann so: Laut übereinstimmender Medienberichte hat Nel ASA demnach im dritten Quartal einen Umsatz von 229,3 Millionen norwegischen Kronen (NOK) erwirtschaftet.

Das entspreche rund 24 Millionen Euro, schreibt „Börse Online“. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum bedeute das ein Plus von 55 Prozent. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung