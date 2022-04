Nel ASA-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Bei der Aktie des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA gehen die volatilen Kursbewegungen weiter. Am 24. März war die Aktie nach einer Aufwärtsbewegung wieder ins Rutschen gekommen und via Downside-Gap unter die 200-Tage-Linie (EMA200) gefallen. In den Tagen danach wurde auch noch die 50-Tage-Linie (EMA50) gerissen. Erst auf Höhe des 38,2 %-Fibonacci-Retracements bekamen die Bullen wieder Zugriff.

