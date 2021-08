Nel ASA-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie des norwegischen Elektrolysespezialisten Nel ASA befindet sich seit Ende Januar in einem Abwärtstrend, der in den letzten Tagen noch einmal an Dynamik gewonnen hat. Anfang August sank die Aktie unter die Unterstützungslinie bei 16 norwegischen Kronen (NOK) und durchbrach anschließend auch noch das im Mai erreichte Korrekturtief von 15,85 NOK. Am 5. August setzte der Kurs auf der 14-NOK-Marke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



