Nel ASA-Aktie: Wirklich lange nix gehört…

Die Aktie von Nel ASA, am Montag scheinbar zurück zu neuer Stärke, verbuchte am Dienstag wieder einen kleinen Rückschlag: Von zuvor 1,48 Euro ging es zeitweilig zurück bis auf 1,45 Euro. Zwar fingen sich die Papiere des nowegischen Wasserstoff-Spezialisten bis zum Abend wieder. Doch das ändert nichts daran, dass die Nel-Aktie seit Anfang vergangener Woche rund zehn Prozent an Wert eingebüßt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



