Nel ASA-Aktie: Wirklich eine Kursverdopplung voraus?!

1,68 Euro – so lautetet der Kurs für die Aktie von Nel ASA noch am 4. Januar. Das ist keine vier Wochen her, und wirkt doch wie aus einer anderen Welt. Bei gerade einmal 1,14 Euro verabschiedeten sich die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Freitag aus dem Handel in Frankfurt. Damit hatte die Nel-Aktie im Laufe des Monats also fast ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



