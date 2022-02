Nel ASA-Aktie: Wird die psychologische Marke ausreichend Halt bieten?

Erst vorgestern ist bei Nel ASA an der Frankfurter Börse ein neues Tief bei 1,051 EUR entstanden. Neue Tiefpunkte zeigen auch immer einen intakten Abwärtstrend auf. Während des Abwärtstrends kommt es dann auch immer wieder zu Gegenbewegungen. Es ist also durchaus nicht unüblich, wenn es den Bullen gelingt jetzt eine Stabilisierung zu bewirken, um dann in Richtung 1,60 EUR anzuziehen.

