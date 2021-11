Nel ASA-Aktie: Wie hart ist die psychologische Marke?

Am 12. November gelang es Nel ASA einen Hochpunkt von 2,07 EUR zu generieren. In diesem Rahmen konnte auch der GD200 leicht überschritten werden. Blickt man in die Vergangenheit zurück, so sieht man, dass dieser wichtigen Indikator immer wieder seine Relevanz aufgezeigt hat. Es kam unter anderem im September und Oktober 2020 zu einem Aufsetzen und Abprallen zu Oberseite. Dies geschah ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung