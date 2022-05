Nel ASA-Aktie: Wie gewonnen, so zerronnen!

Nach den deutlichen Zugewinnen vom Mittwoch geht es am Donnerstag für die Papiere des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA schon wieder in südlicher Richtung. An der Heimatbörse in Oslo sackten die Kurse um 5,47 Prozent auf 11,750 norwegische Kronen (NOK) ab und bestätigten damit den aktuellen Negativtrend. Auf der Unterseite rückt somit das Doppeltief bei 10,500 und 10,585 NOK immer näher.… Hier weiterlesen