Nel ASA-Aktie: Die Wetten laufen!

Das fulminante Comeback der Aktie von Nel ASA ging am Montag weiter: Nachdem die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten bereits am Freitag von zuvor 1,24 auf 1,34 Euro gestiegen waren, starteten sie auch am Montag weiter durch. Die Nel-Aktie stieg bis Handelsschluss in Frankfurt um weitere rund 15 Prozent auf 1,54 Euro – so hoch wie seit Mitte Dezember 2021 nicht mehr.



