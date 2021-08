Nel ASA-Aktie: Im Wert glatt halbiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel ASA sprach von einem „bahnbrechenden Projekt zur kohlenstofffreien Wasserstoffproduktion“, nannte es „einen wichtigen, ersten Schritt zur Entwicklung einer regionalen Versorgung mit grünem Wasserstoff“ – und profitierte an der Börse überhaupt nicht. Im Gegenteil. Seit der Bekanntgabe eines Millionenauftrags für ein Kernkraftwerk in den USA am vergangenen Mittwoch, gab die Nel-Aktie massiv ab. Die Anleger scheinen, kurz vor Verkündung der Quartalszahlen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung