Nel ASA Aktie: Welch ein grandioser Irrtum!

Nein, das war nicht schön: Die Aktie von Nel ASA hatte seit Wochenbeginn schon keinen guten Lauf, am Mittwoch aber ist sie dann regelrecht abgeschmiert: 1,61 Euro standen bei den Papieren des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Dienstagabend in Frankfurt noch auf dem Kurszettel, 1,51 Euro waren es am Mittwoch kurz vor Handelsschluss – ein weiteres Minus bei der Nel-Aktie von mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



