Nel ASA-Aktie: Weiterhin im Ungewissen!

Bei der Nel ASA-Aktie ergaben sich im gestrigen Handel wieder einmal keine neuen Signale. Zwar ist es erfreulich, dass der Titel in einem allgemein sehr schwachen Marktumfeld nicht noch weiter abwertete. Das war aber auch so ziemlich das einzig Erfreuliche, über das am Donnerstag berichtet werden konnte.

Noch immer erscheint es fraglich, ob die im Februar begonnene Erholung sich noch weiter fortsetzen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung