Nel ASA-Aktie: Weit gefehlt!

Der April war für Anleger, die in Nel ASA investiert sind, eine einzige Enttäuschung. Am 5. des Monats verbesserten sich die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten, nach einem Start bei 1,55 Euro, noch bis auf 1,74 Euro. Doch am Ende blieben kümmerliche 1,38 Euro übrig, ein Minus von 20 Prozent. Das sollte im Mai doch besser gehen, könnte man meinen. Doch… Hier weiterlesen