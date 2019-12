Nel ASA Aktie: Wasserstoff-Tankstellen für die Niederlande!

Schöne Neuigkeit von Nel ASA am Dienstag. Da teilte das Unternehmen mit, dass die Tochter Nel Hydrogen A/S einen Auftrag zur Lieferung von gleich mehreren Wasserstoff-Tankstellen erhalten hat. Auftraggeber ist demnach OrangeGas, und es soll darum gehen, dass auf Brennstoffzellen-Fahrzeuge (und zwar leichte, sogenannte „light duty“) in den Niederlanden auf diese Weise tanken können. Mal freue sich darauf, bei der Umstellung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



