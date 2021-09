Nel ASA-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Nel ASA-Aktie befindet sich seit Anfang Februar und damit seit über einem halben Jahr in einem Abwärtstrend. Und es scheint kein Ende der Baisse in Sicht. Nachdem der Kurs bereits in der vergangenen Woche auf der Trendlinie aufsetzte und anschließend nach unten abprallte, scheint dies nun ein weiteres Mal zu geschehen. Damit steht der Abwärtstrend vor einer weiteren Bestätigung. Auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung