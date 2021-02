Nel-ASA-Aktie: Was ist zu erwarten?

Die Nel-ASA-Aktie schwächelt. Innerhalb eines Monats fiel der Titel um etwa sieben Prozent und stürzte zeitweise auf 2,65 Euro hinab. Am Donnerstag hält sich der Kurs jedoch über der 3-Euro-Marke. Die Quartalszahlen veröffentlicht das Wasserstoff-Unternehmen am 18. Februar. Liefern die Ergebnisse vielleicht den entscheidenden Impuls an der Börse?

