Nel ASA Aktie: Was für ein starkes Kursziel!

Dank eines kräftigen Aufschwungs im November ist Aktie des norwegischen Brennstoffzellenherstellers Nel ASA zum Ende des Monats über das Doppeltop bei 2,193/2,19 Euro ausgebrochen. Am 30. November wurde beim Stand von 2,469 Euro ein neues All-Time-High markiert. Nach einer leichten Korrekturbewegung in den ersten Dezembertagen nähert sich die Aktie diesem Hoch nun wieder an und hat bereits den Kontakt hergestellt. Gelingt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



