Nel ASA Aktie: Was für ein Ziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nach ihrem kräftigen Abschlag in der vergangenen Woche, hat sich die Aktie von Nel ASA am Montag an der Börse wieder nach oben gekämpft. 3,00 Euro, ein Plus von immerhin gut drei Prozent im Vergleich zum Freitag, standen für die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten bei Börsenschluss in Frankfurt zu Buche. Am Dienstagvormittag geht die Erholung weiter. Vom Allzeithoch, das die Nel-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung